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        Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e AK Gençlik tepkisi

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e AK Gençlik tepkisi

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Lideri Özgür Özel'e AK Gençlik tepkisi geldi. Çelik "AK Gençlik siyasetimize nefes olmaya devam edecek. Her türlü saldırıya rağmen Türkiye Yüzyılı'nı "gençlerin yüzyılı" yapacak enerjiyle hedeflerine yürüyecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 21:17 Güncelleme: 07.07.2025 - 23:57
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        Çelik'ten Özgür Özel'e AK Gençlik tepkisi
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Lideri Özgür Özel'i eleştirirek şu ifadelere yer verd: AK Gençlik dünyanın önde gelen gençlik hareketlerinden biridir.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yeni hedefi AK Gençlik olmuş.

        AK Gençlik bir siyaset okuludur. Özgür Özel bu okulu hedef almak yerine, bu gençlik mücadelesinden birşeyler öğrense, bu kadar vahim siyasi hatalar yapmazdı.

        AK Gençlik siyasetimize nefes olmaya devam edecek. Her türlü saldırıya rağmen Türkiye Yüzyılı’nı “gençlerin yüzyılı” yapacak enerjiyle hedeflerine yürüyecek.

        BAKAN TUNÇ: ÇARESİZLİĞİNİN GÖSTERGESİ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ana muhalefet partisi genel başkanının, AK Gençlik'e yönelik sorumsuz ve temelsiz ifadeleri, gençlerimizin başarılarına tahammülsüzlüğünün ve çaresizliğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

        Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Gençlik Kolları, inançla, ahlakla, çalışkanlıkla, memleket sevdasıyla yoğrulmuş AK davamızın omurgası, büyük ve güçlü Türkiye'mizin aydınlık yarınlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Bakan Tunç, AK Gençlik'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sadakatle bağlı, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, ülkesine hizmet etmekten başka gayesi olmayan tertemiz gençlerin yuvası olduğunu belirtti.

        AK Gençlik'in, sokakları yakıp yıkanların değil, ülkenin dört bir yanında vatanına hizmet eden genç neferlerin evi olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

        "Bu kutlu hareketi hedef alan her söz, yalnızca AK Parti gençliğine değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yönelmiş bir saldırıdır. Ana muhalefet partisi genel başkanının, AK Gençlik'e yönelik sorumsuz ve temelsiz ifadeleri, gençlerimizin başarılarına tahammülsüzlüğünün ve çaresizliğinin göstergesidir. Karanlık vesayet odaklarının değil, aziz milletimizin bağrından çıkan gençlerimiz ülkemizin geleceğine yön vermeye devam edecektir. AK Gençlik, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın izinde ülkemize ve milletimize hizmet için durmadan çalışacaktır. Gençlerimize inancımız tamdır. Temellerini attığımız Türkiye Yüzyılı, vatan ve bayrak sevdalısı, ülke millet aşığı gençlerimizin omuzlarında yükselecektir."

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        #Ömer Çelik
        #AK Gençlik
        #haberler
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