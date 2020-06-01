AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Barış Çakan'ın, ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması neticesinde çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle ilglii olarak bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya Twitter'dan açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"ALÇAKÇA BİR YALANIN PROPAGANDASI"

"Barış Çakan kardeşimizin hayatını kaybetmesinden çok büyük üzüntü duyduk. Allah rahmet eylesin. Ona hunharca saldıranlar kadar, olayı ırkçı bir istismar haline getirmeye çalışanları da lanetliyoruz. Ezan okunurken yüksek sesle müzik dinleyen bir grubu uyaran Barış Çakan, bu grup tarafından hunharca saldırıya uğradı. Provokasyon şebekesi ise 'Kürtçe şarkı dinlediği için öldürüldü' diye alçakça bir yalanın propagandasını yaptı.

"AYNI ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bu acımasız saldırıyı gerçekleştirenler yakalandı ve tutuklandı. Provokasyon şebekesi ise hunharca yalan söylemeye ve istismara devam etti. Katillerin eylemi insanlık dışıdır. Provokasyon şebekesi ise daha da insanlık dışı bir istismar peşindedir. Bu ülkede insan hayatına, toplumsal barışımıza ve kamu düzenine saldıranlarla güçlü şekilde mücadele ediyoruz. Provokasyon şebekeleriyle de aynı şekilde mücadele edeceğiz."