HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, Twitter'da şu mesajları verdi:

CHP sözcüsü yine zihniyetlerinin tarih ve siyaset dışı bir yerde durduğunu gösteren bir açıklama yapmış.

CHP sözcüsü, Libya’ya giden Türk heyeti hakkında “Libya’ya Hazine ve Maliye Bakanı’nın da gitmesinin nedenini çok fazla anlayabilmiş vaziyette değiliz” demiş.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın görüşmesinden.

Türkiye’nin kapsamlı bir heyetle Libya’ya gitmesini, heyette Hazine ve Maliye Bakanımız Sn Berat Albayrak’ın da olmasını, meseleye “Ankara’nın gözüyle” bakan herkes anlar. “Başka başkentlerin gözlüğüyle” bakanlar ise anlamazlar.

Başka başkentlerin gözlüğüyle bakıyorlar. O yüzden CHP yetkilisi çıkıp “Hafter makul ve seküler birisi, Serrac ise cihatçı” diyor. Meşru hükümetin başı ve Türkiye’nin dostu Serrac’ı düşman, darbeci Hafter’i dost ilan ediyorlar. Bu argümanın hangi başkentin tezi olduğu çok açık.

CHP sözcüsü, ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’un sözlerini esas alarak hükümetimize sorular soruyor. CHP, Bolton’ın, kendisini görevden alan Trump’tan intikam almak için yazdıklarını, hükümetimize soru olarak yöneltiyor.

"HAFTER'E DESTEK VERENLER..."

CHP yöneticilerinin sürekli başka başkentlerin tezlerine yaslanarak kendi hükümetlerine karşı tutum almaları bir parti politikası haline geldi. Ekonomi ve dış politika konusunda kendilerine has bir soruları yok, başka gözlüklerle sorulmuş soruları “tercüme” etmekle meşguller.

Libya’ya giden Türk heyetinin kapsamı meseleye Ankara’nın gözüyle bakanlar ve Libyalı kardeşlerimiz için son derece anlamlı. Hafter’e destek veren başkentler ve CHP yöneticileri için ise anlaşılması güç bir durum. Mesele budur.

"LİBYALI KARDEŞLERİMİZ MEMNUN"

Türkiye’nin kapsamlı bir heyetle Libya’ya gitmesi, sömürgecilere karşı Libyalı kardeşlerimizden yana kardeşçe bir tutumdur. Hazine ve Maliye Bakanımız Sn Berat Albayrak’ın o heyette olması Libyalı kardeşlerimizi memnun etmiş, CHP’yi rahatsız etmiştir.

Ekonomi ve dış politika başta olmak üzere tüm alanlarda meselelere “Ankara’nın gözüyle” bakan siyasetlerimizi pekiştireceğiz. “Başka başkentlerin gözüyle bakarak” ülkemize istikamet çizmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.