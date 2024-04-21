Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika AK Parti oy kaybını analiz ediyor

        AK Parti oy kaybını analiz ediyor

        AK Parti, seçim sonuçlarının analizi için milletvekillerin performansını yakın takibe aldı. Milletvekilleri kendi seçim bölgeleri başta olmak üzere kampanya döneminde "Neler yaptı", "Teşkilatla uyumlu çalıştı mı" gibi sorulara yanıt aranacak. Hazırlanacak olan rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

        Giriş: 21.04.2024 - 12:04 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti oy kaybını analiz ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti'de 31 Mart yerel seçimlerine yönelik sayısal analiz tamamlandı. Sıra, siyasi analizde.

        AK Parti’de oy kayıplarının nedenlerini araştırmak üzere komisyonlar kuruldu. Genel Başkan yardımcılarının koordinesinde; seçimin sosyolojisine bakılacak. İlk defa oy kullanan seçmenin tercihi incelenecek. Ayrıca, “Türkiye’yi dinliyoruz projesi” ile farklı toplumsal ve etnik gruplara kulak verilecek.

        MİLLETVEKİLLERİNİN PERFORMANSI YAKIN TAKİBE ALINDI

        AK Parti, seçim sonuçlarının analizi için milletvekillerin performansını yakın takibe aldı. Milletvekilleri kendi seçim bölgeleri başta olmak üzere “Seçimlerde nasıl bir çalışma yaptı?” “Teşkilatla uyumlu çalıştı mı?” 2023 seçim sonuçları ve 2024 seçim sonuçları da bu kapsamda detaylı şekilde araştırılacak.

        14-28 Mayıs seçimleriyle 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan oy kayıplarının nedeni rapor haline getirilecek. Hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. O rapor ışığında da gereken adımlar atılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Siyahtan beyaza...
        Siyahtan beyaza...
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Habertürk Anasayfa