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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı 31 Mayıs-2 Haziran arasında Kızılcahamam’da gerçekleşecek.

Milletvekillerinin yanı sıra, teşkilat ve kabine üyeleri de katılacak. 1 Haziran Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasının ardından kapılar kapanacak sıra sunumlara gelecek. İlk olarak Genel Merkez ve Meclis çalışmaları oturumu düzenlenecek.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Teşkilat, seçim işleri ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları sunum yapacak. Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler de Meclis çalışmaları hakkında bilgi verecek. Ekonomi oturumunda, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı milletvekillerine sunum yapacak.

EĞİTİM, ADALET, GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKA ELE ALINACAK Başıboş sokak hayvanlarına yönelik düzenlemenin de bu oturumda gündeme gelmesi bekleniyor. Eğitim başlığı için ayrı bir oturum düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Tekin, başta Öğretmenlik Meslek Kanunu olmak üzere mülakat uygulaması ve yeni müfredat gibi konularda bilgilendirme yapacak. Adalet, güvenlik ve dış politika başlıkları da ayrı bir oturumda ele alınacak. İlgili bakanlar sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. 2 Haziran pazar günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlenecek. Kamp programının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanışta yapacağı hitap ile sona ermesi bekleniyor.