31 Mart yerel seçimlerinde oy verecek olan birçok kişinin merak edip araştırdığı isimler arasında Aytekin Şenlikoğlu yer aldı. Konuyla ilgili araştırılan: "AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Aytekin Şenlikoğlu biyografisi" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

AYTEKİN ŞENLİKOĞLU KİMDİR?

1972 yılında Giresun’unun Dereli İlçesi’ne bağlı Bahçeli Köyü’nde dünyaya gelen Aytekin Şenlikoğlu, çocukluğundan beri Giresun'da ikamet etmektedir. Evli ve 4 çocuk babası olan Şenlikoğlu, Giresun Abacıbükü İlkokulunda öğrenim hayatına girdikten sonra orta ve lise öğrenimini Giresun İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı. Lise öğrenimini tamamlamasının ardından girdiği üniversite sınavında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan isim, Hukuk Fakültesi’nin 1. sınıfında gösterdiği başarıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yatay geçiş yaparak 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Eğitim hayatını tamamlayan Şenlikoğlu, memleketi Giresun’a dönerek iş hayatına başladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Avukat olarak Giresun’da iş hayatına devam etti ve bu dönem içerisinde Tekirdağ Çorlu’da vatani görevini 1996 yılında yaptı. Avukatlık yaptığı sırada Sosyoloji Lisansını da tamamlayarak Sosyolog unvanı kazanmıştır. Genç yaşında siyasete ilgi duyduğunu fark eden Aytekin Şenlikoğlu, 31 Mart 2019 seçimlerinde Giresun Belediye Başkanı adayı gösterildi. Seçimi kazanarak Giresun Belediye Başkanı oldu.