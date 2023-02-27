AK Parti'den EYT ve seçim açıklaması

DHA

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi" dedi.

Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarının başlayacağını belirten Elitaş "İlk gündem maddemiz EYT. Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Elitaş bunun yanında seçimin ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

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