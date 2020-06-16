Saliha Çolak scolak@haberturk.com

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının perde arkasında neler konuşuldu? Son günlerin sıcak gündemi olan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında yaygın görüş ne oldu? AK Parti yetkili organlarında seçimler nasıl yapılacak? Sosyal medyada 'Yeşil Top' uygulamasına kim neden itiraz geliştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'dan gelen çilekleri görünce neyi hatırlattı.

Habertürk''ten Saliha Çolak'ın haberi şöyle:

AYASOFYA İÇİN EN UYGUN TARİH 15 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MYK toplantısında Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda yaşanan tartışmalar masaya yatırıldı. Yapılan anket çalışmalarında CHP seçmeni dahil, halk arasında destek olduğu yönünde sonuçlar elde edildiği bildirildi. Beklentinin yerine getirilmesi için yargıdan çıkacak karara göre Ayasofya'nın ibadete açılacağı, en uygun tarihin ise 15 Temmuz olacağı değerlendirildi.

GRUP BAŞKANVEKİLLİKLERİ NASIL SEÇİLECEK?

MYK'da gündeme gelen bir diğer konu da TBMM Başkanlığı adayının temayülle seçilecek olması. Toplantıda 2 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'nın yansıra Meclis içi seçimler de gündeme geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Başkanı'nın yine temayül yoklamasıyla seçileceğini bildirdi. Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Grup Başkanvekillikleri, Komisyon Başkanlıkları ve Divan Üyelerinin de grup içinde yapılacak seçimle belirlenmesini önerdi. Edinilen bilgilere göre Turan, "AK Parti 18 yıllık parti. Seçimden korkmayalım. Demokrasiyi işletelim" diyerek Grup Başkanvekilliklerine getirilecek isimlerin de grup içinde yapılacak seçimle belirlenmesini teklif etti.

SEÇİME HANGİ GEREKÇEYLE KARŞI ÇIKILIYOR?

Turan'a itiraz AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. Bostancı, Grup Başkanvekilliklerinin seçimle belirlenmesinin grubu bölebileceğini ifade etti. Bu arada AK Parti kulislerinde, "Grup Başkanvekilleri, Grup Başkanının talimatları doğrultusunda hareket eder. O nedenle seçimle gelmeleri, Meclis çalışmalarının aksamaması açısından önemlidir. Bu zamana kadar da böyle olmuştur. Sadece 2004 yılında seçim yapılmıştır. Onun dışında Grup Başkanvekillerini Genel Başkan belirlemiştir. Seçim doğru olmaz" görüşü dile getiriliyor.

TBMM'NİN YENİ BAŞKANI KİM OLACAK?

Bu arada AK Parti kulislerinde Mustafa Şentop ile Binali Yıldırım'ın adı ikinci devre Meclis Başkanlığı için öne çıkıyor. Şentop'un göreve devam edebileceği belirtiliyor. Ancak AK Parti'nin önde gelen isimleri, "Binali Yıldırım Başkan olmayı isterse, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini kırmayacaktır" yorumu yapılıyor. Yıldırım'ın son zamanlarda Meclis kulislerinde sık görülmesi, milletvekilleriyle diyalogları Başkanlık formülünün ağır bastığını gösteriyor. Ancak Şentop'un, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Başkanlığı bırakmasının ardından, kendisinden kalan başkanlık süresini tamamladığı, o nedenle göreve devam etmek istediği de ifade ediliyor. Şentop ise bu konudaki soruları, "Siyasette 24 saat bile çok uzun süredir" diyerek geçiştiriyor.

YILDIZ, HİLAL DEĞİL DE NEDEN YEŞİL TOP?

AK Parti MYK toplantısında son günlerde 'Yeşil Top' konusu da gündeme geldi. Sosyal medyada etik kuralların uygulanması açısından farkındalık yaratmak amacıyla Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tarafından başlatılan Yeşil Top imgesine, Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan tepki geldi.

Edinilen bilgilere göre Turan, "Neden simge olarak top seçiliyor. Bunun başka anlamları da var. Neden üçgen yıldız ya da hilal değil. Kaldırılması lazım" dedi. Ünal da uygulamanın farkındalık yarattığı ve amacına ulaştığını söyledi. Bunun üzerine Turan da "Amacına ulaştıysa kaldırılabilir o zaman" diye karşılık verdi.

KONYA'NIN ÇİLEĞİNE KARŞI LAPSEKİ'NİN KİRAZI

Bu arada AK Parti MYK'da renkli diyaloglar da yaşandığı öğrenildi. MYK üyelerine Konya milletvekillerinin getirttiği çilekler ikram edildi. Çilekleri gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir MYK üyesinin 'kiraz' sözünü anımsattı, "Ne oldu kirazlar, daha gelmedi mi?" diye espri yaptı. Bunun üzerine Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden sipariş edilen kirazların Ankara'ya ulaştığı bilgisi verildi.