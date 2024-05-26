AK Parti'de değişim illerde başladı

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AK Parti’de 31 Mart seçimlerinin ardından başlatılan değerlendirme süreci devam ediyor.

Rize ve Adıyaman il başkanlarıyla başlayan değişim süreci; seçimlerde yeterince başarılı olmadığı düşünülen diğer illerde devam edecek. Yüzde 30 oranında değişim yapmayı düşünen parti yönetimi süreci iki aşamalı yürütecek. Parti yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı çalışmaya göre, yeni isimlerin atama süreci zamana yayılacak. Bazı illerde değişim; il kongreleri ile yapılacak. Bazı illerde ise saha çalışmalarını yürütmeleri için kongre beklenmeden tamamlanacak.

KONGRE SÜRECİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına, olağan kongre için çalışmaların başlatılması talimatını verdiği öğrenildi. Plana göre, ilçe kongrelerinin başlama süreci için eylül ayı belirlendi. Sürecin "olağan" büyük kongre ile tamamlanması beklenirken, A takımının da değişeceği büyük kongrenin 2025 sonbaharında yapılması planlanıyor. 30 büyükşehirdeki kongrelere Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Bu nedenle il kongreleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı programına göre takvimlendirilecek.