AK Parti Belde Başkanı kazada hayatını kaybetti

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Bitlis'deki kaza, Adilcevaz ilçe çıkışında meydana geldi. Aydınlar Belde Belediyesi eski Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ile AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan'ın içerisinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 başkan ile hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar Adilcevaz başta olmak üzere çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılan yaralılardan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Karamercan'ın ölüm haberi üzerine hastaneye yakınları ve çok sayıda partili geldi. Karamercan'ın yapılacak otopsinin ardından beldede defnedileceği belirtildi.