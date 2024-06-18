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        Haberler Dünya İspanya'da köpek balığı paniği! | Dış Haberler

        İspanya'da köpek balığı paniği: Plaj kapatıldı

        İspanya polisi, Cumartesi günü Kanarya Adaları Telde bölgesindeki turistik bir plajda bir köpek balığının kıyıya çok yakın görülmesi sebebiyle plajı kapattığını duyurdu. Yetkililer o anlara ait görüntüleri paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:19
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        İspanya'da köpek balığı paniği!
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        İspanya polisi, Kanarya Adaları'ndaki turistik bir plajda köpek balığı görülmesi sebebiyle bölgedeki plajı kapattı. Polis, köpek balığının dron ile havadan çekildiği görüldüğü görüntüleri paylaştı.

        İspanya polisi, Cumartesi günü Kanarya Adaları Telde bölgesindeki turistik bir plajda bir köpek balığının kıyıya çok yakın görülmesi sebebiyle plajı kapattığını duyurdu.

        Polis, Pazar günü 2 metre uzunluğunda olduğu düşünülen köpek balığının havadan drone ile çekilmiş görüntülerini paylaşarak, plajın yüzmek için hala güvenli olmadığını belirtti.

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        #İspanya
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