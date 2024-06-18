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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü! | Son dakika haberleri

        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!

        Aksaray'da, nefes borusuna yediği kurban eti kaçan 4 çocuk babası, 70 yaşındaki Memiş Teke hayatını kaybetti. Teke'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından Demirci Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 14:01 Güncelleme: 18.06.2024 - 14:01
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        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
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        Aksaray'da olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde meydana geldi. Memiş Teke (70), Kurban Bayramı’nın ilk günü kestikleri hayvandan yapılan kavurmayı yerken et parçası nefes borusuna kaçtı.

        NEFESİ KESİLDİ YERE YIĞILDI

        Memiş Teke, 4 çocuk babası ve 70 yaşındaydı.
        Memiş Teke, 4 çocuk babası ve 70 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre Teke yere yığılırken, durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine gelen ekipler, Teke’nin öldüğünü belirledi. Memiş Teke Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Demirci Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

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        #Aksaray
        #Son dakika haberler
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