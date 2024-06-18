4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
Aksaray'da, nefes borusuna yediği kurban eti kaçan 4 çocuk babası, 70 yaşındaki Memiş Teke hayatını kaybetti. Teke'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından Demirci Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Aksaray'da olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde meydana geldi. Memiş Teke (70), Kurban Bayramı’nın ilk günü kestikleri hayvandan yapılan kavurmayı yerken et parçası nefes borusuna kaçtı.
NEFESİ KESİLDİ YERE YIĞILDIMemiş Teke, 4 çocuk babası ve 70 yaşındaydı.
DHA'da yer alan habere göre Teke yere yığılırken, durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine gelen ekipler, Teke’nin öldüğünü belirledi. Memiş Teke Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Demirci Kabristanlığı’nda toprağa verildi.