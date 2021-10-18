AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Su Hotel'de basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde 'En iyi kadın oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ve ödülünü veren oyuncu Tamer Karadağlı arasında yaşanan polemiğe tepki gösteren Taş, Altın Portakal Film Festivali'nin siyasi bir mecra olmadığını, kültürel sanatsal bir alan olduğunu söyledi. Altın Portakal'ın siyasi olayla gündeme gelmesinin bir utanç tablosu olduğunu belirten Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne harcadığı bütçeyi sorarak cevapları öğrenmek istediğini kaydetti.
'ÇOK YADIRGADIM, UTANÇ TABLOSU'
Bu yıl 2- 9 Ekim tarihlerinde yapılan 58'inci Altın Portakal Film Festivali'nin siyaset ile gündeme gelmesine tepki gösteren İl Başkanı Taş, "Bir sanatçının orada siyaset yapması ve Tamer Karadağlı'nın da o sanatçıya tepki göstermesi kesinlikle yerinde ve doğrudur. Altın Portakal siyaset yapma yeri değildir. Siyaset yapmak isteyenler görüşüne göre partilerde siyaset yapsın. Altın Portakal'ın sanatın dışında böylesine şanssız kötü bir olayla gündeme gelmesini AK Parti İl Başkanı olarak çok yadırgadım. Bu Antalyamız için maalesef bir utanç tablosudur" dedi.
'TÜREL DÖNEMİNDE İVME YÜKSELMİŞTİ'
Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya'nın tanıtımı, kültürü, tarihi, doğası, turizmi ve sanatıyla gündeme gelmesi gereken bir sanat mecrası olduğunu anlatan İbrahim Ethem Taş, "Altın Portakal siyaset yapma yeri, birilerinin şov yapma yeri maalesef değildir. Altın Portakal'da daha önceki Menderes Türel döneminde ve AK Parti'yle Altın Portakal ivmesi gerçekten yükselmiştir ve Altın Portakal'da sanat konuşulmuştu. Bugün görüyoruz ki Altın Portakal Antalya'nın tanıtımına, turizmine, sanatına, filmine katkı sağlamak yerine siyasi ucuz polemiklerle gündeme gelmektedir" diye konuştu.
'ALTIN PORTAKAL'A NE KADAR HARCADIN?'
Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan olayla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e de cevaplamasını istediği sorular yönelten Başkan İbrahim Ethem Taş, şunları söyledi:
"Bu sorulardan kaçmasın, yüreği varsa cevap versin, ben de öğreneyim. Sayın Böcek, Altın Portakal'a ne kadar harcadın? Net rakam istiyorum. Altın Portakal'ın maliyeti nedir? Sayın Böcek, kendi reklamına ne kadar harcadın? Altın Portakal'a harcadığın parayı ve kendi reklamına harcadığın parayı Antalya kamuoyuyla paylaşmak zorundasın. Altın Portakal Türkiye'nin, Antalya'nın bir değeridir. Altın Portakal, Böcek'in arka bahçesi değildir. Reklam yapmak istiyorsa, Altın Portakal'la değil yaptığı hizmetlerle reklam yapsın."
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