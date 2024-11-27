AJet yurt dışı bilet kampanyası başlattı: Bilet fiyatları ve uçuş tarihi nedir?
AJet, iki gün geçerli olacak şekilde indirimli yurt dışı bilet kampanyası başlattı. 9 euro artı vergilerle satışa çıkan biletler doğrultusunda İtalya, Mısır, Almanya, Hollanda gibi birçok ülkeye uçuş seferleri düzenlenecek. 63 bin koltuk arz edilen kampanyada yolcular seyahatlerini 2025 yılında gerçekleştirebilecek. İşte, kampanya detayları...
- 1
AJet, yurt dışı indirimli bilet kampanyası kapsamında biletleri 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu. Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanyaya 63 bin koltuk ayrıldı. İşte, AJet yurt dışı bilet kampanyası hakkında tüm detaylar...
- 2
AJET YURT DIŞI İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
AJet kampanyası kapsamında biletler 27-29 Kasım 2024 tarihleri arasında satışa açık olacak.
- 3
AJET YURT DIŞI KAMPANYASI SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Söz konusu biletleme döneminde bilet alan yolcular 13 Ocak 2025 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.
-