AJet indirimli bilet kampanyası başlattı! Kampanya ne zaman bitiyor?
AJet, yurt dışına 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bir kampanya başlattı. Dubai, Bahreyn, Viyana, Bakü gibi birçok ülkeyi kapsayan kampanyada bilet alanlar 3 Şubat ile 27 Mart arasında seyahat edecek. İşte, AJet yurt dışı kampanyası hakkında detaylar...
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AJet, yeni yılın ilk kampanyası başlattı; yurt dışı biletleri 9 euro artı vergilerden satışa çıktı. Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsıyor ve yalnızca Basic paket ücreti için geçerli. İşte, AJet kampanyası hakkında tüm bilinmesi gerekenler...
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AJET YURT DIŞI KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Biletleme dönemi 8-10 Ocak arası olarak belirlendi.
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UÇUŞ TARİHLERİ NEDİR?
73 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada bilet alanlar 3 Şubat – 27 Mart 2025 arasında seyahat edecek.
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