Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenerek liderliğe yükselirken Ajdin Hasic de bir ilki başardı. Kartal'ın 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ajdin Hasic, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Kayserispor karşısında yaşadı.

Hasic, Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla gol atan 2000 doğumlu ilk oyuncu oldu. Opta'nın aktardığına göre bu sezon 5 lig maçında süre alan ve Ekim 2001 doğumlu olan Hasic, 90+7. dakikada attığı golle bir ilki başardı.