Ajda Pekkan: Savaşın olmadığı bir yıl dilerim - Magazin haberleri

Ajda Pekkan: Savaşın olmadığı bir yıl dilerim - Magazin haberleri

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ajda Pekkan, 2025'i İstanbul'da düzenlene özel bir yılbaşı programında hayranlarıyla birlikte karşıladı.

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Pembe tüylü bir kostüm giymeyi tercih ettiği görülen Ajda Pekkan, yeni yıla dair beklentilerini; "2025 bize sağlık, huzur, mutluluk; kadına şiddetin, savaşın olmadığı, çocukların ve sokaktaki dostlarımızın ölmediği bir yıl dilerim" sözleriyle dile getirdi.