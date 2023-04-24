Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Ajda Pekkan 'Kızılcık Şerbeti' hayranı çıktı - Magazin haberleri

Ajda Pekkan 'Kızılcık Şerbeti' hayranı çıktı

Türkiye'nin Süperstar'ı Ajda Pekkan, Antalya'daki konserine ara verip 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin ekibine sevgi ve selamlarını iletti. Pekkan, kendisini dinlemeye gelen ve 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör'e, "Bayılarak izliyorum, cuma akşamları hiçbir randevu alınmıyor. O sinerji herkese geçti. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum, devam edin. Bütün arkadaşlara çok selamlar" dedi

Giriş: 24.04.2023 - 10:21 | Güncelleme: ABONE OL
Ajda Pekkan 'Kızılcık Şerbeti' hayranı çıktı - Magazin haberleri
Ajda Pekkan 'Kızılcık Şerbeti' hayranı çıktı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ramazan Bayramı'nda Antalya’da sahneye çıkan Ajda Pekkan’ı dinlemeye gelenler arasında SHOW TV'nin fenomen dizilerinden 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterini canlandıran Doğukan Güngör de vardı. Güngör'ü gören Süperstar, konsere kısa bir ara vererek dizi hakkındaki duygu ve görüşlerini paylaştı.

Ajda Pekkan, "Bayılarak izliyorum, cuma akşamları; benim bütün ekibim, bütün arkadaşlarımca hiçbir randevu alınmıyor. O sinerji herkese geçti. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum, devam edin. Bütün arkadaşlara çok selamlar" dedi.

O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Doğukan Güngör ise, "İnsan olduğu yere boşuna gelmiyor. Bütün ekibe sonsuz selamını, sevgisini, desteğini iletti sevgili Ajda Pekkan Antalya’da hem de konseri bölüp… İyi ki varsın hep ol 'Kızılcık Şerbeti'! Bütün ekip arkadaşlarım ne kadar gurur duysanız az" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
'Çok üzgünüm'
'Çok üzgünüm'
Afrika'nın turizm merkezi... 'Susuzluk' anlamına geliyor!
Afrika'nın turizm merkezi... 'Susuzluk' anlamına geliyor!
Hatay'da depremzede çadırı yandı
Hatay'da depremzede çadırı yandı
Denizli'de 6'ncı kattan düşen kişi öldü
Denizli'de 6'ncı kattan düşen kişi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.