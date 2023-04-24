Ajda Pekkan 'Kızılcık Şerbeti' hayranı çıktı

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Ramazan Bayramı'nda Antalya’da sahneye çıkan Ajda Pekkan’ı dinlemeye gelenler arasında SHOW TV'nin fenomen dizilerinden 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterini canlandıran Doğukan Güngör de vardı. Güngör'ü gören Süperstar, konsere kısa bir ara vererek dizi hakkındaki duygu ve görüşlerini paylaştı.

Ajda Pekkan, "Bayılarak izliyorum, cuma akşamları; benim bütün ekibim, bütün arkadaşlarımca hiçbir randevu alınmıyor. O sinerji herkese geçti. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum, devam edin. Bütün arkadaşlara çok selamlar" dedi.

O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Doğukan Güngör ise, "İnsan olduğu yere boşuna gelmiyor. Bütün ekibe sonsuz selamını, sevgisini, desteğini iletti sevgili Ajda Pekkan Antalya’da hem de konseri bölüp… İyi ki varsın hep ol 'Kızılcık Şerbeti'! Bütün ekip arkadaşlarım ne kadar gurur duysanız az" ifadelerini kullandı.

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