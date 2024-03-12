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        Haberler Biyografi Ajda Pekkan kimdir, kaç yaşında? Ajda Pekkan'ın hayatı ve biyografisi

        Ajda Pekkan kimdir, kaç yaşında? Ajda Pekkan'ın hayatı ve biyografisi

        Yıllara meydan okuyan güzelliği, dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla günümüzün de sevilen sesi olan Ajda Pekkan'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından oldukça araştırılan konuların başında gelmektedir. 1970'lerden bu yana "Süperstar" lakabıyla tanınan Pekkan, Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biridir. Ajda Pekkan kimdir, kaç yaşında? Ajda Pekkan'ın hayatı ve biyografisi… İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 16:12 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:12
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        Ajda Pekkan kimdir, kaç yaşında?
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        Ülkemizde bir nesilden bir nesile ulaşan şarkılarıyla tanınan Pekkan, pop müziğin güçlü seslerinden biri olarak bilinmektedir. Haliyle hayatı, nereli olduğu ya da kaç yaşında olduğu merak edilmektedir. Ajda Pekkan kaç yaşında, Ajda Pekkan kimdir, Ajda Pekkan nereli ve Ajda Pekkan hayatı ile ilgili sorulara yazımızın devamından yanıt bulabilirsiniz.

        Ajda Pekkan Kaç Yaşında?

        Ayşe Ajda Pekkan, 12 Şubat 1946'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Boşnak kökenli bir ailede doğan Ajda Pekkan’ın yaşı 78’dir.

        Ajda Pekkan Kimdir?

        Türk pop müziğinin süperstarı olarak anılan Ajda Pekkan, Beyoğlu, İstanbul'da doğmuştur. Müzik kariyeri, 1960'ların hemen başında Los Çatikos grubunun parçası olarak bir gece kulübünde sahneye çıkmasıyla başlamıştır. Ancak 1963'te Ses dergisinin sinema artisti yarışmasını kazanınca oyuncu olarak tanındı ve birkaç yıl boyunca sanat yaşamını şarkıcılık yerine oyunculuk odaklı bir şekilde ilerletti.

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        Kariyerinin ilk yirmi yılını, ithal besteler üzerine Türkçe söz yazılarak oluşturulan onlarca aranjman şarkıyı seslendirerek geçirmiştir. Genellikle Fikret Şeneş'in sözlerini yazdığı "Kimler Geldi Kimler Geçti", "Palavra Palavra", "Sana Neler Edeceğim", "Hoş Gör Sen", "Sana Ne Kime Ne", "Bambaşka Biri", "Uykusuz Her Gece" ve "O Benim Dünyam" gibi şarkılar hem Pekkan'ın hem de Türk pop müziğinin en bilinen şarkılarına dönüştü.

        Şarkıcının şöhreti 1970'ler boyunca başta Avrupa olmak üzere ülkesi dışında giderek arttı ve farklı ülkelerde verdiği konserlerle pekişti. Bununla beraber 1978'de Fransızca bir albüm kaydetti. Popülerliğinin giderek artmasıyla şarkıcının üzerinde 1980 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmesi için bir baskı oluştu ve Pekkan yarışmaya katılmayı isteksizce kabul etti. Ülke sınırları içinde beğeni kazanan "Pet'r Oil" şarkısının yarışmada on beşinci olması sebebiyle hayal kırıklığı yaşayınca bir süre dinlenmeye çekildi.

        Kayıtları 15 milyonun üzerinde satan Ajda Pekkan, ülkesinde tüm zamanların en çok satan şarkıcılarından biridir. Hem sanatı hem de imajıyla ülkesinde batılılaşmanın önde gelen figürleri arasında gösterilmektedir.

        Ajda Pekkan Nereli?

        12 Şubat 1946’da İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelen Ajda Pekkan’ın ailesi Boşnak kökenlidir.

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        Ajda Pekkan Hayatı

        İstanbul'da dünyaya gelen Ajda Pekkan'ın babası deniz binbaşısı Rıdvan Pekkandır. Annesi Nevin Dobruca ise ev hanımıdır. Çocukluğu babasının işi nedeniyle Kocaeli/ Gölcük'te geçen Ajda Pekkan liseyi Çamlıca Kız Lisesi'nde okumuştur. Bu sıralarda ebeveynleri boşanmıştır. Aynı sıralarda Ses Dergisi'nin yarışmasında birinci olarak okulu bırakmıştır.

        Şarkıcılık hevesiyle yanıp tutuşan Ajda Pekkan, Çatı gece kulübünden kabul alarak bir süre orada çalıştı. Ses Dergisi'nin düzenlendiği yarışmada kadınlar kategorisinde birinci olan Pekkan, ardından Yeşilçam için gözde bir oyuncu haline geldi. 47 filmde rol olan Pekkan, ses yeteneğiyle büyük ilgi toplamıştır. Böylelikle müzik kariyerinin önü açılmış, hala dillerde olan pek çok şarkıyı plaklar ile çıkarmıştır. Gazino hayatına Zeki Müren'in alt kadrosunda Maksim ile başlayan Pekkan, yurtdışına açılmış ve açılmasının ardından kendine Süperstar unvanı verilmiştir.

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        1977 yılında piyasaya sürdüğü Süperstar albümüyle bu unvanı bir nevi resmileştirmiştir. Devamında ise Süperstar 2 albümünü çıkarmıştır. 70'li yıllara damga vuran Pekkan şarkılarıyla çeşitli ödüller kazanmıştır. 1980 yılında katıldığı Eurovision yarışmasında beklenilen altında bir derece almıştır; bu sebeple bir süre inzivaya çekilmiştir. Süperstar 83 albümünü ardından yayınlayan sanatçı, bir nevi ikinci baharını yaşamıştır.

        Tüm bu albümlerin ardından gelen Süperstar 4 albümü de ne yazık ki beklenen etkiyi yaratmamıştır. Yaptığı evlilik ile de müziği bırakma kararı almış ve sevenlerini bu durum oldukça üzmüştür. Ancak Pekkan, bir süre sonra müziğe geri dönmüştür. Tam da bu sıralarda evliliği sona eren Pekkan, 1989 yılında Ajda '90 albümünü çıkarmıştır. Çeşitli albümlerin ardından peş peşe The Best Of Ajda ve Diva albümlerini piyasaya sürmüştür.

        Diskografi

        1968: Ajda Pekkan

        1969: Fecri Ebcioğlu Sunar: Ajda Pekkan

        1972: Ajda Pekkan Vol. 3

        1977: Süperstar

        1978: Pour Lui

        1979: Süperstar 2

        1981: Sen Mutlu Ol

        1982: Sevdim Seni

        1983: Süperstar '83

        1985: Ajda Pekkan ve Beş Yıl Önce On Yıl Sonra

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        1987: Süperstar 4

        1990: Ajda 1990

        1991: Seni Seçtim

        1993: Ajda '93

        1996: Ajda Pekkan

        2006: Cool Kadın

        2008: Aynen Öyle

        2011: Farkın Bu

        2014: Ajda Pekkan & Muazzez Abacı

        2021: Ajda

        Toplama albümleri

        1975: Ajda

        1990: Unutulmayanlar

        1992: Hoş Gör Sen

        1998: The Best of Ajda

        2000: Diva

        Konser albümleri

        1976: La Fete A L’Olympia

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        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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