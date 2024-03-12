Belkıs Akkale kimdir, kaç yaşında? Belkıs Akkale'nin hayatı ve biyografisi

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Türk halk müziği sanatçısı olan Belkıs Akkale, "Türkü Bacı" olarak da tanınmaktadır. Şu ana kadar 22 albüm hazırlayan Akkale, ilk olarak sahneye 1974 yılında henüz 22 yaşındayken çıkmıştır. Belkıs Akkale kaç yaşında, Belkıs Akkale kimdir, Belkıs Akkale nereli, Belkıs Akkale hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Belkıs Akkale Kaç Yaşında?

17 Mayıs 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Belkıs Akkale 69 yaşındadır.

Belkıs Akkale Kimdir?

17 Mayıs 1954 tarihinde İstanbul'da doğan Belkıs Akkale'nin babası Abdulvahap Bey, annesi ise Fatma hanımdır. Babasının "Kale" plak adında bir şirketi bulunmaktaydı. Küçük yaşlarda türkü söylemeye başlayan Akkale, ilkokuldan sonra 7 sene Sadi Yaver Ataman'dan Türk halk müziği dersi almıştır. TRT'de geçici olarak 1980 yılına kadar çalışmış, bu tarihten itibaren ise kadrolu sanatçı olmuştur. 1982 yılında çıkardığı Dadey adlı albümle adını duyurmayı başaran Akkale, TRT'den ayrılarak bağımsız çalışmaya başladı. Senelerce türkü söyleyen ve 1994 yılına kadar çeşitli kurum ve kuruluşlardan "Yılın Sanatçısı” ödülünü alan Akkale, 9 sinema filminde de rol almıştır.

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Belkıs Akkale Nereli?

Belkıs Akkale aslen Malatyalıdır.

Belkıs Akkale Hayatı

Aslen Malatyalı olan Belkıs Akkale, İstanbul'da 1954 yılında 4 kardeşli ailede bir gecekonduda doğmuştur. Annesi ve babası terzilik yapmaktaydı. Özellikle çocuk yaşta fark edilen sesinin halk müziğine yatkınlığı ile dikkat çekti ve türkü söylemeye başladı. İlkokul sonrası 7 yıl kadar Sâdi Yâver Ataman'dan Türk halk müziği dersi aldı. Aynı dönemde bir süre müzisyen Adnan Ataman ile birlikte çalıştı.

İlk olarak sahneye 1974 yılında henüz 22 yaşındayken çıkan Belkıs Akkale, Ankara Radyosu'ndan Mustafa Geceyatmaz'ın dikkatini çekti ve bu kuruma davet edildi. Yaklaşık olarak 6 yıl kadar kurum dışı sanatçı olarak burada görev yaptı. 1980 yılında ise TRT'nin yaptığı sınavı geçerek yetişmiş sanatçı olarak kadroya alındı. 1982 yılında çıkardığı Dadey adlı albümle adını duyurmuş olan Belkıs Akkale, TRT'den ayrılarak bağımsız çalışmaya başladı.

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1990 yılında Kültür Bakanlığı'nda "Devlet Solist Sanatçısı" olarak göreve başlayan Belkıs Akkale, hâlen bu görevini sürdürmektedir. Şu ana kadar 22 albüm hazırlayan Belkıs Akkale ayrıca 9 sinema filmi çevirdi. Yurt içi ve yurt dışında birçok şenliğe katıldı. 1994 yılına kadar çeşitli kurum ve kuruluşlardan "Yılın Sanatçısı" ödülünü aldı.

Belkıs Akkale, "Türkü Bacı" olarak da tanınır. Evli ve bir çocuk sahibidir.

45'likleri

Seni Allah Verdi Kimse Alamaz / Aşk Mahkumu (Altunç-1972) [2]

Boş Beşik / Gözüm Kapıda Kaldı (Ümit-1973)

İnsan Sevdiğine Kardeş Mi Der / Kızılırmak (Ümit-1974)

Sevdiğime Pişman Oldum / Gizli Bir Aşk (Mevsim-1974)

Sahte Sevda / Zorla Güzellik Olmaz (Harman-19xx)

Füsun / Güzel Sana Güle Güle (Harman-19xx)

Bir Kadeh Susuz Rakı / Meyhaneler Oldu Benim En Son Durağım (Füsun-19xx)

Albümleri

1977 Kaldır Nikabını (Özaydın)

1978 Gam Elinden (Kervan)

1980 Dostlara Selam (Yağmur)

1982 Dadey (Yağmur)

1983 Sağolun (Yağmur)

1984 Türkü Türkü Türkiyem 1 (Sembol)

1985 Türkü Türkü Türkiyem 2 (Sembol)

1986 Güvercinim (Midas)

1988 Nerdesin (Midas)

1989 Gönül Telinden-1 (Midas)

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1991 91'e Merhaba (Midas)

1991 Türküler Bizden Dinlemek Sizden Hülya Süer ve Güler Duman ile. (Bonus)

1992 Ayrılığı Türkülere Sor/Yemen Yolu (Güvercin)

1992 Kaynana / Vay Bana (Raks)

1992 Ezgi Şöleni 2 İzzet Altınmeşe ile. (Ulus Müzik)

1993 Seher Bülbülü (Dünya)

1994 Ezgi Şöleni İzzet Altınmeşe ile. (Ulus Müzik)

1994 Ben de Yoruldum (Ulus Müzik)

1994 Geri Gelmiyor / Al Yanaklım (ASM)

1996 Seher Yıldızı Arif Sağ ile. (Güvercin)

1999 Barış Türküsü (Güvercin)

2000 Özlenenler, Vol. 1 (A1 Müzik)

2009 Nağmeger / Kaldır Mihrabını (Anadolu)

2014 Türküler Bizi Anlatır - 1 / Teberik (Buz)

Filmografisi

Kara Diken - 1986

Güvercinim - 1986

Gelin Oy - 1986

Tırpan - 1987

Tapulu Irgat - 1987

Sultan - 1987

Gölet - 1987

Azap - 1987

Ana Yüreği - 1987

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