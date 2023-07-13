Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya mesaj: Benim kız kardeşim oldun
Ajda Pekkan, 69'uncu yaşına giren meslektaşı Sezen Aksu'nun doğum gününe özel duygusal bir yazı kaleme aldı. Pekkan, Aksu'ya "Benim için sadece sanatçı dostum değil, bir kız kardeş oldun" sözleriyle seslendi
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Uzun süredir gözlerden uzakta bir yaşam sürdüren Sezen Aksu, 69'uncu yaşına girdi.
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Sezen Aksu'nun doğum gününü kutlayan yakın arkadaşı Ajda Pekkan, duygusal bir paylaşımda bulundu.
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Ajda Pekkan, Sezen Aksu ile arkadaşlığı süre boyunca birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Ajda Pekkan, Sezen Aksu ile yıllar öncesine dayan dostluğunu yayımladığı fotoğraflarla gözler önüne serdi.
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Ajda Pekkan, Sezen Aksu'ya "Sezuşum, iyi ki doğdun. İyi ki kader bizi buluşturdu. Benim için sadece sanatçı dostum değil, bir kız kardeş oldun" sözleriyle seslendi.