"Artık halkın içine katılmak istiyorum!"

İHA

Dün akşam Bodrum'da dinleyicileriyle bir araya gelen Ajda Pekkan, 'Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi' unvanını aldı.

Pekkan’a bu unvanı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından, değerli taşlarla süslenmiş Bodrum’un simgesi olan mavi balık sembollü Kültür ve Sanat nişanı ile takdim edildi.

"ARTIK ÇARŞI-PAZAR GEZMEK İSTİYORUM!"

O esnada duygusal anlar yaşayan 75 yaşındaki şarkıcı, "Artık balık tutup, halkın içine katılmak, çarşı-pazar gezmek istiyorum!" dedi.

"BÜYÜK BİR AŞK HİKAYESİ"

Ajda Pekkan, konser sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pekkan, "Mavisi ve yeşiliyle insana huzur veren, sıcacık insanlarıyla Bodrum benim için sonsuza kadar sürecek büyük bir aşk hikayesi diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

Ünlü isim, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Bodrum'un 'Kültür ve Sanat Elçisi' olmak benim için büyük bir onur oldu. Bu vesileyle Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve tüm Bodrum halkına şükranlarımı sunuyorum. Ajda Pekkan adına okul öncesi kreş, hayvan barınağı ve kütüphane yapılacağını sevgili başkanımız Ahmet Aras’tan öğrendim. Bu mutluluk verici haberi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ZEKİ MÜREN'İ ANDI

Sözlerine Zeki Müren'i anarak devam eden Ajda Pekkan, "Bodrum'un ışığı sönmeyen değerlim, Sanat Güneşi'miz Zeki Müren'in Bodrum sevgisini bilmeyen yoktur. Burası hakkında çok sohbetlerimiz oldu. Benim Bodrum'a olan aşkım Zeki Müren sayesinde başladı diyebilirim. O Bodrum'un hiç sönmeyen Sanat Güneşi olarak kalbimde, kendisini sevgiyle ve rahmetle anıyorum." açıklamalarında bulundu.