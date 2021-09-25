Ajda Pekkan o kişilere savaş açtı!

Sosyal medyada izinsiz çekilerek kullanılan “Konser görüntüleri ve videoların” kaldırılması için avukatı Sadettin Dayıoğlu’na direktif veren Ajda Pekkan, avukatı aracılığı ile hukuki ve cezai süreci başlattığını duyurdu.

Dayıoğlu’ndan edinilen bilgiye göre; Yapılacak ihtarlara rağmen ısrarla ihlale devam eden kullanıcılar hakkında; 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası istemiyle dava açılması için savcılığa şikayette bulunulacak.