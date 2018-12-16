Ajax: 7 - De Graafschap: 0 (Maç sonucu)

Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. Ajax - De Graafschap maçı oynandı.Ajax takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Andre Onana, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Nicolas Tagliafico, Matthijs De Ligt, Donny van de Beek, Dusan Tadic, Frenkie De Jong, Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Kasper DolbergDe Graafschap takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Agil Etemadi, Ted van de Pavert, Sven Nieuwpoort, Leeroy Owusu, Erik Bakker, Frank Olijve, Jordy Tutuarima, Furdjel Narsingh, Stefan Nijland, Daryl Van Mieghem, Youssef El Jebli18. dakikada Ajax, Dusan Tadic ile skoru 1-0 yaptı. 25. dakikada ev sahibi, Noussair Mazraoui ile skoru 2-0 yaptı. Dakikalar 32'i gösterirken Hakim Ziyech, ev sahibi takımın 3. golünü kaydetti. Maçın ilk devresi 3-0 bitti. 62. dakikaya gelindiğinde Ajax, Hakim Ziyech ile gol buldu: 4-0.65'te Ajax oyuncusu Daley Blind tabelanın 5-0 olarak değişmesini sağladı.69. dakikada Hakim Ziyech skoru 6-0 olarak değiştirdi.74. dakikada Daley Blind skoru 7-0 olarak değiştirdi.İkinci yarıda De Graafschap oyuncusu Ted Van De Pavert sarı kartla cezalandırıldı.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Ajax takımında Noussair Mazraoui, Dusan Tadic, Hakim Ziyech oyundan çıkarken Rasmus Nissen, David Neres, Daley Sinkgraven mücadeleye dahil oldu, De Graafschap takımında ise Furdjel Narsingh ve Stefan Nijland çıktı, Myenty Abena ve Fabian Serrarens girdi. Karşılaşma 7-0 tamamlandı.451 kodlu maçta İddaa'da Ajax galibiyetine bahis oynayanlar 1.15 oranını kazandı.Ajax son 5 maçta 3 kez kazandı, 2 kez berabere kaldı. Konuk ekip 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.