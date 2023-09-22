Ajax: 3 Marsilya: 3 MAÇ SONUCU

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Ajax, 9. dakikada Carlos Borges ile 1-0 öne geçti. Hollanda ekibi Steven Berghuis ile 20. dakikada farkı ikiye çıkardı. Marsilya, 23. dakikada Jonathan Clauss ile farkı bire indirdi. Fransız temsilcisinde Pierre-Emerick Aubameyang 38'de skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Ajax, 52. dakikada Kenneth Taylor ile yeniden öne geçti. Marsilya'da bu gole cevap veren isim 78'de Pierre-Emerick Aubameyang oldu.

Mücadelede başka gol olmadı ve maç 3-3 sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da gruplara birer puanla başladı.