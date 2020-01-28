28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransız ve İngiliz yetkililer, Airbus'ı 10 yıldan uzun süredir gerçekleştirdiği uçak satışlarındaki yolsuzluk şüphesiyle soruşturuyor. ABD de ihracat kontrollerinin ihlali şüphesiyle Airbus'u soruşturdu.
Ticari havayolu pazarına ABD'li rakibi Boeing ile birlikte hakim olan Airbus, ne kadar ödeme yapması beklendiği de dahil olmak üzere yetkililerle yaptığı görüşmelere ilişkin kesin ayrıntılarla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi. Basında yer alan bazı haberlerde yaklaşık 3 milyar euro (3.3 milyar dolar) rakamı öne sürüldü.
Analistler ve işlemciler Airbus'un anlaşmazlığı sonlandırmasını memnuniyetle karşılarken, Airbus hisseleri ilk işlemlerde yüzde 2.3 yükseldi. Airbus yaptığı açıklamada, "Airbus prensip olarak Fransız Ulusal Mali Savcılığı(PNF),İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi(SFO) ve ABD yetkilileri ile prensip anlaşmasına vardığını teyit ediyor" dedi.
Airbus, "Bu anlaşmalar, rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmaların yanı sıra Uluslararası Silah Trafiği Yönetmeliği ("ITAR") bağlamında yapılır. Fransız ve İngiltere mahkemeleri ile ABD mahkemesi ve düzenleyicisinin onayına tabidir" dedi.
Bank of America'dan (BofA) bir yatırımcı notunda, anlaşmanın hisse senedi üzerindeki baskıyı kaldırıldığını söyledi. İngiliz ve Fransız yetkililer tarafından yürütülen soruşturmalar, Airbus'ın satış acentelerine yapılan ödemeler konusunda İngiltere'nin ihracat kredi finansmanı kurumuna yaptığı yanlış beyanların düzenleyicilerin dikkatini çekmesinin ardından başladı. SFO soruşturmasını Ağustos 2016'da başlattı, bunu yedi ay sonra PNF izledi.
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