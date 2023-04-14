Ailece sofraya oturmak için 7 sebep

Günümüzde ailenin hep birlikte sofraya oturma alışkanlığı kayboldu. Ancak bu alışkanlığı canlı tutmanın pek çok sebebi var.

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* Aile zamanı

Ailece yemek yemenin en önemli sebeplerinden birisi, kaliteli zaman geçirmeye sebep olmasıdır. Okul, iş ve diğer aktiviteler o kadar çok vakit alıyor ki aile bireylerine yeterince zaman ayrılamıyor. Beraber sofraya oturmak, rahatlamanız ve birbirinizle iletişime girmeniz, arayı kapatmanız için size şans tanır.

* Konuşmak

Gündelik meseleleri ya da önemli mevzuları, aile bireylerinizle ne sıklıkta konuşuyorsunuz? Birlikte yemek yemek önemli haberleri paylaşmak ya da sadece her şeyin yolunda olup olmadığını öğrenmek için uygun ortam yaratır. Ayaküstü atıştırmak ya da televizyon karşısında tepsi içinde yenilen öğünler sosyalleşmek için çok da iyi bir yol değildir.

* Ahlak

Ebeveynler çocuklarının iyi ahlaklı olmasını ister ve aile olarak öğünleri paylaşmak buna giden yollardan birisidir. Çocukların nazik olmayı, zamanında gelmeyi, ev işlerini paylaşmayı öğrenmesi için oldukça verimli bir tercihtir. Eğer tek gözleri televizyonda yemek yemelerine izin verirseniz, sofra adabını öğrenemezler.

* Daha iyi yemek

Acele edilmeden, özen gösterilerek ve evde pişirilen yemeklerle kurulan sofralarda daha sağlıklı, iyi ve bilinçli beslenilir.

* Rahat yemekler

Ailece sofraya oturmak, sadece aynı sofraya oturmak ve yemek yemek anlamına gelmez. Aynı zamanda rahatlamaya sebep olan bir ritüeldir. Herkese uzun bir günün ardından oturup gevşemesi, stresten uzaklaşması için fırsat tanır.

* Sosyalleşme

Beraber yemek yemek sizi sosyalleştirir ki bu herkes için iyidir. Yemek paylaşmak, bir topluluğu birbirine bağlayan önemli öğelerdendir. Çocuklar büyüdükten ve kendi hayatlarını kurduktan sonra da tekrar bir araya gelme şansı tanıyacaktır.

* Daha az iş

Herkes için ayrı yemek hazırlanması, farklı zamanlarda çıkan bulaşık ve dağınıklık daha çok iş ve yorgunluğa sebep olur. Hâlbuki birlikte hazırlanan ve oturulan sofralar her zaman daha az yorucu ama çok daha lezzetli olur.

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