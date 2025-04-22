Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak, doğum yardımı başvurularının sadece e-Devlet üzerinden yapıldığını bildirdi
Giriş: 22.04.2025 - 23:03 Güncelleme: 22.04.2025 - 23:03
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Başvurular için sadece e-Devlet platformunu kullanın."
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