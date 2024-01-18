Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Serpil Örümcer'e yardım talimatı

REKLAM advertisement1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın maddi sıkıntı içinde olan oyuncu - şarkıcı Serpil Örümcer'e yardım eli uzattığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Örümcer'in sosyal medya hesabından paylaştığı yardım talebi videosunun ardından bakanlık harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş

habericionecikanlar#180#left#

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serpil Örümcer, "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Serpil Örümcer

Fotoğraflarını 200 TL'ye satıyor Haberi Görüntüle

'Bayan Bacak'ın dramı Haberi Görüntüle