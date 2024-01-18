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        Haberler Magazin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Serpil Örümcer'e yardım talimatı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Serpil Örümcer'e yardım talimatı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, maddi sıkıntı içinde olan Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer'e yardım edilmesi yönünde talimat verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:06
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın maddi sıkıntı içinde olan oyuncu - şarkıcı Serpil Örümcer'e yardım eli uzattığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Örümcer'in sosyal medya hesabından paylaştığı yardım talebi videosunun ardından bakanlık harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş

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        Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serpil Örümcer, "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        Serpil Örümcer

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        #Mahinur Özdemir Göktaş

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