Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "Aile Yılı" paylaşımı:

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile konusundaki her türlü çalışmayı zirveye taşıyacakları bir süreç olarak 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek takdirleriyle "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini bildirdi.

Vatandaşların, ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için Bakanlığın koordinasyonunda devletin tüm kurumlarıyla kapsamlı çalışmaları hayata geçireceklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

REKLAM advertisement1

"13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum." Aile konusundaki her türlü çalışmamızı zirveye taşıyacağımız bir süreç olarak 2025 yılı, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın yüksek takdirleriyle “Aile Yılı” olarak ilan edildi.



Vatandaşlarımızın, ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu… pic.twitter.com/tpLLlaHEwa — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) January 6, 2025