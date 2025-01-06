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        Haberler Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "Aile Yılı" paylaşımı:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "Aile Yılı" paylaşımı:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'na ilişkin, "Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 21:44 Güncelleme: 06.01.2025 - 21:44
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        'Aile Yılı' paylaşımı
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        Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile konusundaki her türlü çalışmayı zirveye taşıyacakları bir süreç olarak 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek takdirleriyle "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini bildirdi.

        Vatandaşların, ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için Bakanlığın koordinasyonunda devletin tüm kurumlarıyla kapsamlı çalışmaları hayata geçireceklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

        "13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum."

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        #Mahinur Özdemir Göktaş
        #aile yılı
        #haberler
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