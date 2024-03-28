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        Haberler Gündem Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Habertürk’e açıklamalarda bulundu - Gündem haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Habertürk’e konuştu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'in sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na yönelik başvuru rakamları ve en çok başvurunun yapıldığı ili açıkladı. Türkiye Yaşlı Profili Araştırması'nın sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, bakanlığa 8 bin personel alımıyla ilgili son durumu da paylaştı. Bakanlığa alınacak 8 bin personel ile ilgili son durumu açıklayan Göktaş, "Başvuru süreci tamamlandı. Bakanlık tarihimizdeki tek seferde en büyük personel alımını yapıyoruz. Nisan ayı içerisinde atamaları gerçekleştireceğiz. Yeni mesai arkadaşlarımızla milletimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi

        Giriş: 28.03.2024 - 20:46 Güncelleme: 28.03.2024 - 20:56
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        Aile ve Gençlik Fonu'na kaç kişi başvurdu?
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memleketi Afyonkarahisar’da Habertürk’e açıklamalarda bulundu.

        “NİSAN'DA ATAMALARI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

        Bakanlığa alınacak 8 bin personel ile ilgili son durumu açıklayan Göktaş, “Başvuru süreci tamamlandı. Bakanlık tarihimizdeki tek seferde en büyük personel alımını yapıyoruz. Nisan ayı içerisinde atamaları gerçekleştireceğiz. Yeni mesai arkadaşlarımızla milletimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

        "5 MİLYAR LİRAYA YAKIN SOSYAL YARDIM KAYNAĞI AKTARDIK"

        Memleketi Afyonkarahisar’daki çalışmalarını anlatan Bakan Göktaş, “Afyonkarahisar’a Bakanlık olarak 2003-2024 yılları arasında yaklaşık 5 milyar TL’ye yakın sosyal yardım kaynağı aktardık. Şehrimizde 1.058 yatılı kapasitesi ile hizmet veren toplam 35 kuruluşumuz var. Yeni bir huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi müjdesini kamuoyu ile paylaşmıştık. Afyonkarahisar’a ve diğer şehirlerimize örnek olacak bir projeyi hayata geçireceğiz.” diye konuştu.

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        “AİLE VE GENÇLİK FONU'NA EN ÇOK BAŞVURU HATAY'DAN YAPILDI”

        Aile ve Gençlik Fonu'na en çok başvurunun Hatay’dan yapıldığını belirten Göktaş, “Bugün itibarıyla 6299 çiftimiz fondan yararlanabilmek için başvuruda bulundu. Başvurular son derece yoğun ve titizlikle değerlendiriliyor.” dedi.

        “DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU SONUÇLANAN ÇİFTLERE EVLİLİK EĞİTİMİ VERİLECEK”

        Göktaş, “Buradan sizlerin aracılığıyla bir müjdeyi de paylaşmış olayım. Değerlendirmesi yapılan ve olumlu sonuçlanan çiftlere bu hafta evlilik öncesi eğitimi vermeye başlıyoruz. Fonu deprem bölgesinin ardından Türkiye geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

        “YAŞLI PROFİLİ ARAŞTIRMASI 4 YILDA BİR GÜNCELLENECEK”

        Bakan Göktaş, Türkiye Yaşlı Profili Araştırması hakkında ise “Yaşlıların %86,6’sı evde yalnızken kendini güvende hissettiğini belirtiyor. Yaşlıların %51,9’u ileri yaş dönemlerinde evinde bakım hizmeti almayı ya da gündüzlü bakım hizmeti alarak evinde kalmayı tercih ettiğini ifade ediyor. Olası risklere karşı sosyal destek mekanizmaları üzerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaşlı Profili araştırmasını 4 yılda bir güncellemeyi planlıyoruz.” diye konuştu.

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        #Son dakika haberler
        #Mahinur Özdemir Gökta
        #Aile ve Gençlik Fonu
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