MÜNİR ÖZKUL'U BİT PAZARINA GÖTÜRDÜK

'Aile Şerefi'nin Türk Sineması'nın en önemli sosyal içerikli filmlerinden biri olduğunu da sözlerine ekleyen Akman, 'Sucu Rıza'ya hayat veren Münir Özkul'un da çok büyük bir metot oyuncusu olduğunu ifade etti:

Filmin çekimlerine başlamamıştık. Münir Ağabey tutturdu; 'Beni bit pazarına götürün.' diye. En sonunda Ertem Eğilmez, Yavuz (Turgul) ile bana ricada bulunarak Münir Ağabey'i Kadıköy'deki bit pazarına götürdük. Rolü için oradan giyindi, kendi elbiselerini de poşete koydu. Ertesi gün sete 'Sucu Rıza' olarak girdi. Bütün senaryo aşamasında Münir Ağabey'deki değişimleri izledim, o zaman dedim ki; 'Bu adam gerçekten dünya çapında bir oyuncu.' Gittiğimiz tüm festivallerde Münir Ağabey'e herkes hayran olurdu.