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        Haberler Sağlık Aile Hekimliği için düzenlenen kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu | Sağlık Haberleri

        Aile Hekimliği için düzenlenen kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu

        Aile hekimliklerindeki değişiklikle ehliyet raporu da dahil olmak üzere birçok kalemde değişime gidiliyor. Peki Aile Hekimleri bu teklife nasıl bakıyor? Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 27.11.2024 - 18:49 Güncelleme: 27.11.2024 - 19:04
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        Aile hekimleri 'rapor' için ne diyor?
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        Habertürk'ten Esra Toptaş'ın haberine göre teklifin ana başlıkları şöyle:

        * Aile Hekimliği Kanunu'ndaki değişiklikle yabancılara sunulan hizmetler, mesai dışında sunulan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile özel amaçlı raporlardan bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak.

        * Aile hekimliği hizmetleri, acil haller hariç, haftada 40 saatten az olmamak kaydı ile Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek.

        * Bakanlıkça tarifeleri belirlenen hizmetlerden tahsil edilecek gelirler il sağlık müdürlüklerinin döner sermaye işletmelerinde bu amaçla açılacak olan hesaba yatırılacak. Bu hesapta toplanan gelirlerin, sağlık hizmet sunumu için harcanma kriterleri, aile sağlığı merkezi giderlerinde kullanılması da dahil aile hekimine ve aile sağlığı çalışanına dağıtılabilecek miktarları, dağıtım ve harcamaya ilişkin diğer usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenecek.

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        Peki bu kanun teklifine aile hekimleri ne diyor? Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, kanun teklifini şöyle yorumladı:

        ‘RAPOR MERKEZLERİ KURULMALI’

        “Aile hekimliği temel olarak birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri vermektedir. Aşılamalar, kanser taramaları, kronik hasta takipleri vs bu hizmetler içindedir. Asıl işi bu olmalıdır ki; bu işi yapacağı şartlar ve zaman sağlandığında hastalıkların belki de yüzde 80 civarı önlenebilir ve tedavi edilebilir hale gelsin. Bu şekilde olması halinde aile hekimliği sağlık sistemi ve halk sağlığı için de çok önemli bir yere sahip olacaktır. Raporlar ise bilirkişilik hizmetidir. Aile Sağlığı merkezleri birçok rapor için de tıbbi donanım olarak yeterli değildir. Bu tip sağlık raporları için önerimiz: Devlete bağlı, rapor merkezleri kurulup raporların bu merkezlerden verilmesi şeklindedir.

        Son dönemde, medyada çıkan "sağlık raporları için aile hekimliğinde ücret alınacak" şeklindeki haberler için henüz bir mevzuat yoktur. Mevcut durumda aile hekimleri hastalardan herhangi bir ücret almamaktadır. Ancak bu söylemin uygulamaya geçmesi halinde raporların ücret şekli hastanelerle aynı olmalıdır. Bir tarafta ücretli bir tarafta ücretsiz olması zaten makul değildir.

        Aile sağlığı merkezlerinde rapor için ısrar olacaksa da ücret düzenlemesi ; sadece raporu düzenleyenlere yansıtılacak şekilde olmalıdır ve hastanın sevk edilmesi durumunda da aynı şartlar oluşturulmalıdır.

        Bu tarz düzenlemeler bu işi yapan aile hekimliği çalışanlarıyla istişare edilerek yapılırsa vatandaşın da meslektaşlarımızın da daha rahat sistemi yürüteceği ve fayda göreceğini tekrar vurgulamak isteriz.”

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        #Aile hekimleri
        #aile hekimleri rapor
        #haberler
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