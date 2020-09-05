Aile hekimleri: Kabul etmiyoruz

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Aile hekimlerine yeni tip koronavirüs sebebiyle ek ödeme yapılacak. Buna göre; 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin TL, aile sağlığı çalışanlarına ise aylık net 850 TL ek ödeme yapılacak.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "'Ek ödeme ve izin kullanımı' odaklı açıklamada halen haklarımızın gözetilmediğini görmek, emek ve çabalarımızın görmezden gelinmesi bizi son derece üzmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Pandemi ödemesini biz talep etmedik. Sayın Bakanımız sözünü verdi. Pandemi mart ayında başladı. 1 Ağustos'un pandemi başlangıcı sayılmasını kabul etmiyoruz.

"KABUL EDEMEYİZ"

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak son 6 ayda tüm polikinlikler kapılarını kapatıp ülkenin sağlık sistemi üzerimize yüklenirken, aşılarımızı, gebelerimizi hiç aksatmadan takip ederken, canla başla çalıştığımız Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz aylarının bir kalemde yok sayılmasını kabul edemeyiz.

5 bin aile hekimi, aile sağlığı çalışanı bu salgın hastalığın pençesine düşmüş şehitler verilmeye devam ediliyorken, Covid-19 olduğu için maaşı kesilen hekimlerden bir özür bile dilenmezken, iş güvenliği sağlığı hiçbir şekilde sağlanmazken, "aile hekimine bu parayı verdik!" haberleri; ettiğimiz yemini, meslek onurumuzu, güvenimizi zedelemektedir!

Hekimler yüzyıllardır olduğu gibi mesleğimizin gereğini icraya devam ederken bu onur kırıcı yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz."