Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, hangi gün yatacak? E-devlet ile Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri hesaplara yattı mı?

Aile Destek Paketi şubat ayı ödemeleri ne zaman yatırılacak?

Aile Destek Paketi şubat ayı ödeme tarihleri araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı ve engelli bakımını üstlenen bireylere verilen sosyal yardım ödemesi hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte Aile Destek Paketi ödeme ve başvuruları detayları...

Giriş: 04.02.2023 - 16:20 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Aile Destek Programı başvuru tarihleri ve ödeme planına ilişkin sorgulamalar şubat ayına girilmesiyle hız kazandı. Geçtiğimiz aylarda 850 - 1250 TL olarak güncellenen sosyal yardım ödemesinin hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, hangi gün yatacak? İşte merak edilenler...

  • BAKAN YANIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL’ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı.

  • 2023 ŞUBAT AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

    Yılbaşı öncesi aile destek yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.

    29 Aralık 2022 tarihinde açıklama yapan Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

  • AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR OLDU?

    Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

    Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

  • 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

    450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

    450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

    911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

    1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

  • AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

  • Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

    E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.