AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beklenen Aile Destek Ödemeleri için şunları söyledi;

“İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla (7 Haziran Cuma 2024) hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.