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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Mayıs ayı Aile Destek Paketi/Ödemesi sorgulama ekranı - Merak Edilenler Haberleri

        Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Mayıs ayı Aile Destek Paketi/Ödemesi sorgulama ekranı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Destek Paketi ödemesi yapılıyor. Her ayı belli tarihlerinde yapılan Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ücretlerinin yatıp yatmadığı sorgulanıyor. Yeni ödeme takvimi beklenirken Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde yapılmıştı. Peki Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Mayıs ayı Aile Destek Paketi/Ödemesi sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 09:56 Güncelleme: 29.04.2024 - 09:57
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        • 1

          Mayıs ayı 2024 Aile Destek Ödemesi ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Mayıs ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki Aile Destek Ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Mayıs ayı Aile Destek Paketi/Ödemesi sorgulama ekranı

        • 2

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS AYI NE ZAMAN YATACAK?

          Konuyla ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatması bekleniyor.

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

          450 TL ve altı - 1.250 TL

          450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

          911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

          1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL

        • 3

          ÇOCUKLU HANELERE EK ÖDEME

          Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

          1-2 çocuklu hanelere - 350 TL

          3 çocuklu hanelere - 450 TL

          4 çocuklu hanelere - 550 TL

          5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

          Mavi kart sahipleri, yurt dışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.

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