En çok onların paylaşımı konuşuldu
Sertab Erener, Yıldız Tilbe, Alisa Sezen Sever, Melis Sezen, Mine Tugay, Gonca Vuslateri ve Tarkan'ın paylaşımları haftanın en çok konuşulan konuları arasında ilk sıralarda yer aldı. Kiminin paylaşımı polemik olurken kiminin paylaşımı isyan yüklüydü. Hepsi, ayrıntılarıyla 'Panorama'da
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Sosyal medya; istesek de istemesek de hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Öyle ki sosyal medya paylaşımında bulunmak, takipçi sayısı kastırmak, beğeni ve yorum sayısına kibre bürünecek veya dertlenecek kadar önem vermek tam bir bağımlılık haline geline geldi.
Ünlü isimler de görüşlerini, duygularını, yedikleri - içtiklerine kadar hayatlarından birçok kesiti sosyal medya aracılığıyla gözler önüne seriyor. Biz de 'Panorama' ile haftanın en dikkat çeken, en çok konuşulan paylaşımlarını detaylarıyla gözler önüne sereceğiz.
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SERTAB ERENER
POLEMİK OLDU, GÖNDERMEDE BULUNDU
Sertab Erener, 30 yıl sonra yeniden yorumladığı 'Mecbursun'u kliplendirmişti. Erener'in son görünümü gündem oldu. Yüzüne estetik yaptırdığı ileri sürülen 59 yaşındaki şarkıcıya, çok sayıda; "Yazık etmiş kendine" şeklinde yorumlar geldi.
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Sertab Erener, kendisine yönelik yapılan yorumlara sosyal medya hesabından paylaştığı makyajsız fotoğraflarıyla karşılık verdi.
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Sertab Erener, fotoğraflarına; "Çok yeni şarkı birikti, üçer - beşer çıkmaya hazır. Haber edeyim dedim. Her dem albümü devam edecek ama şimdi yeni şarkılar söylemek lâzım" notunu düştü.
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Sertab Erener, her kadar konuyu değiştirmeye çalışsa da baktı ki olmuyor, iki gün sonra sosyal medyada kendisini eleştirenlere göndermede bulundu. Köpeklerinin tüylerini taradığı anları yayımlayan Erener; "Yardımcı olayım, tanıyamamış olabilirsiniz. Ben Sertab" ifadelerini kullandı.
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MELİS SEZEN
SOĞUK HAVADA DENİZ KEYFİ
Melis Sezen, havaların yeniden soğuduğu günlerde soluğu doğa gezisinde aldı.
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Üzerine kazak ve mont giyen Melis Sezen, doğada otomobiliyle gezinti yaparken bir anda durup kıyafetleriyle ısısı bir hayli düşük olan denize girdi. Sezen, o anları da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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MİNE TUGAY
ÖLÜMCÜL SOĞUĞA MEYDAN OKUDU
45 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, Avusturya tatilinden sıra dışı bir durumu paylaştı. Tugay, paylaştığı videoda - 15 derecede göle girdiğini gösterdi.
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Mine Tugay, önce; "- 15 derecede göle girmek mi?" yazılı bir videoyu hikâye olarak paylaştı. Daha sonra da gölde olduğu bir video daha yayınlayıp; "Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Denemesem olmazdı" ifadelerini kullandı.
Tugay, soğuk suda göle girmesini; "Denemesem olmazdı" şeklinde yorumladı.
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GONCA VUSLATERİ
GÜNAH ÇIKARDI
Haftanın en dikkat çekici bir diğer paylaşım ise Gonca Vuslateri'nden geldi. Vuslateri, paylaşımında; daha önceleri anne olmak istemediğine yönelik sözlerine karşılık günah çıkarıp kızını dünyaya getirirken neler yaşadığını ve neler hissettiğini dile getirdi.
Gonca Vuslateri, 2024'ün Mart ayında sevgilisi Levent Yaşar ile nikâh masasına oturmuş, kızı Asya'yı ise geçtiğimiz ay kucağına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan 37 yaşındaki oyuncu, doğum sonrası hastane odasında eşi Levent Yaşar ve kızı Asya ile çektirdiği fotoğrafları yayımladı.
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Bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Gonca Vuslateri, kızını dünyaya getirdiği geceyi anlattı ve şu ifadeleri kullandı: Levent, Ankara'da ve bir gün sonra yanıma gelecek. Küçük bir kasılma ve kedim (Arte - sfenks olan) anında kucağımda, yırtınıyor... Haberciymiş meğer. Kasılmalar artıyor. Yalnızca kontrol için gittiğim hastanede 'NST yükseliyor bu gece doğum olabilir' deniyor ve hoop Gonca, sezaryene... Kordonumuz 40 cm kısa zaten normale giremezmişiz. Kocam yolda... Ameliyathanede Aretha Franklin eşliğinde '(You Make Me Feel Like) A Natural Woman' şarkısını dinleyerek Asya geliyor. Solunum biraz uyumlanamıyor. Başta pır pır ederken canlanıyor, ellerim de boş kalıyor haliye manidelerdeki gibi. Oksijenini alırken doğum sonrası kızımı görmeye gidiyorum. babası da gelmiş, biraz ağlıyorum tabii... Hayat, ben planlar yaparken başıma gelenler miydi bilemiyorum.
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Süt gelmesi lâzım, 'Nasıl gelecek?' diye endişe ederken Asya’yı küvezde solunuma bağlı görünce yüzümden akan gözyaşlarım bile süte dönüşüyor. Çünkü 'Kendine acıyan bir anne, bir bebek için zaman kaybından başka bir şey değildir' deyip Super Mario edasıyla odama gidip sağıyorum. İlk gün 40 cc’ye yakın geliyor. Herkes takdir ediyor, kimileri de çok şaşkın... Ben alışkınım kendime oysa... Uğruna kendimi fedâ ettiğim bir konu var ise sonuçları canımı acıtmaz. Asya’ya sütler gidiyor. Kendi sütümün sesini eski bir radyo gibi plastik bir zeminde çırılçıplak haliyle duyarken kızımın şapkası yollanıyor. Onu kokluyorum ve sütlerim çoğalıyor. İki gün sonra kavuşuyoruz. 'Abartılacak bir şey yok anne' diye geliyor kızım. Ama masayı kurmuşuz; sütler hazır bekliyordu.
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Ben hep korkardım çocuk yapma fikri hakkında konuşurken bile 'Yahu ben, bebek tutamam, düşürürüm Allah, korusun. Çok küçükler' ve daha neler... Onu kucağıma aldığım 3'üncü fotoğrafta şöyle ağlamıştım; 'Seni tuttum kızım, seni tutuyorum, korkma' Şimdi içimdeki çocuk yıllardır beklediği oyun arkadaşını buldu. Allah’a bin şükür. Arayan, gelen tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz.
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TARKAN
1 MAYIS ADINA DUYGU DÖKÜMÜ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde birçok ünlü, paylaşımlarıyla işçi bayramını kutladı. Tarkan'ın paylaşımını diğerlerinden daha öne çıkaran özelliğiyle ise duygu dökümü niteliğinde olmasıydı.
Sözlerine; "Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum" diyerek başlayan Tarkan, Almanya'ya giden işçi bir ailenin çocuğu olduğununun altını çizdi. 51 yaşındaki Tarkan; "Bu noktaya nereden geldiğimi de hiçbir zaman unutmadım, unutmam" ifadelerini kullandı.
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Tarkan, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum. Ha, inanmam öyle sınıflara filan bu arada... Hepimiz aynı geminin yolcularıyız, kimse kimseden üstün değildir benim gözümde, kalbimde... 60’lı yılların sonlarında çalışmak için Almanya’ya giden işçi bir ailenin çocuğuyum. Zorlu koşullarda var olmaya çalışan kalabalık bir aile içinde büyüdüm ve küçük yaşlarda öğrendim; çok çalışarak, emek vererek daha iyi bir geleceğin mümkün olduğunu. Bugün geldiğim noktaya çok çalışarak geldim. Bu noktaya nereden geldiğimi de hiç bir zaman unutmadım, unutmam. Kendime her zaman sahici oldum bu yüzden. Küçük şeylerden mutlu olmayı hep bildim. Her şeyden önce, iyi insan kalabilmeyi. İçimden geldi, bu duygularımı paylaşmak istedim sizlerle bu özel günde.
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun.
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ALİSA SEZEN SEVER
İSYAN ETTİ
Genç oyuncu Alisa Sezen Sever, günümüzün en ünlü ve öykünülen oyuncularından olan Afra Saraçoğlu'na benzetilmekten dolayı isyan etti. Benzetilmeyi ilk başlarda nasıl karşıladığını bilmiyoruz ama belli ki Sever, işin dozunun kaçtığını düşünüyor.
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Ekranların reyting rekorları kıran dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'da 'Umay' karakterine hayat veren 17 yaşındaki Alisa Sezen Sever, hiç de haksız değil.
Konuyla ilgili bir video yayımlayan Alisa Sezen Sever, "Lütfen artık benzetmeyin" diyerek takipçilerine seslendi. Sever; "Bazı anlarda, bazı fotoğraflarda evet ben de çok benzetiyorum ama bazı durumlarda da alakamız yok. İki durumda da artık benzetilmekten çok yoruldum. Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni" ifadelerini kullandı.
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YILDIZ TİLBE
ÇOK GÜLDÜRDÜ
Yıldız Tilbe, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma hem çok güldürdü hem de özgüveni takdir gördü.
Zira, dişsiz haliyle gülerken fotoğraf yayımlamak öyle herkesin harcı değil.
Bir süredir implant tedavisi gören Yıldız Tilbe, birkaç gün önce ön dişlerinin olmadığı hallerini "He he" notuyla yayımladı.
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Fotoğrafları sosyal medyada çok konuşulan Yıldız Tilbe'nin implant tedavisi tamamlandı. Tilbe'nin ön dişleri takıldı. 57 yaşındaki şarkıcı, dişlerinin yeni halinin görüntüsünü de sevenleriyle paylaştı.