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        Haberler Gündem Son dakika İliç: Bakan Bayraktar açıkladı! İliç'te 2 cenazeye daha ulaşıldı!

        Bakan Bayraktar açıkladı! İliç'te 2 cenazeye daha ulaşıldı!

        Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 9 işçiden 2'sinin daha naaşına ulaşıldı. Cenazesi bulunan işçilerin Ramazan Çimen ile Kenan Öz olduğu bildirildi. 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 5 Nisan'da ve 19 Nisan'da 2 işçinin cenazesine ulaşılmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 07:57 Güncelleme: 04.05.2024 - 09:24
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        Bakan Bayraktar açıkladı! İliç'te 2 cenazeye daha ulaşıldı!
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "İKİ KARDEŞİMİZE DAHA ULAŞTIK"

        "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık.

        "5 MADENCİMİZE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

        Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

        CENAZELER MORGA KALDIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre son olarak Ramazan Çimen ve Kenan Öz’ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Cansız bedenine ulaşılan işçilerin naaşı morga kaldırıldı.

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 5 Nisan'da ve 19 Nisan'da 2 işçinin cenazesine ulaşılmıştı.

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        #İliç
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