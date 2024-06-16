Geliri düşük aileleri desteklemek amacıyla başlatılan ve 12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemelerinde sona geliniyor. Haziran ayı ödemeleri hesaba yattı ancak ödemelerin bir sene daha uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...