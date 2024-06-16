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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel 20 Haziran 2024: Bu hafta A101'e neler, hangi ürünler geliyor! Bu hafta A101'de küçük ev aletleri geliyor

        A101 aktüel 20 Haziran 2024: Bu hafta A101'e küçük ev aletleri ve mobilya geliyor

        A101 aktüel kataloğu yayınlandı. 20 Haziran'dan itibaren tüm şubelere getirilecek ürünlerde bu hafta; küçük ev aletleri, beyaz eşya, mutfak aletleri ve mobilya gibi birçok ürün var. İşte, A101 20 Haziran 2024 aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 14:17 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:17
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        • 1

          A101 aktüel 20 Haziran 2024... A101'e bu hafta birçok ürün geliyor; küçük ev aletleri başta olmak üzere beyaz eşya, çeşitli mobilyalar, mutfak gereçleri gibi yüzlerce ürün indirimli bir şekilde satışa çıkmak için bekliyor. İşte, A101 20 Haziran 2024 aktüel kataloğu...

        • 2

          Çok amaçlı dolap 1.499 TL

          Zigon sehpa 729 TL

          Mio ayakkabılık 449 TL

        • 3

          Lüks katlanabilir sandalye 369 TL

          Çelik plaj sandalyesi 269 TL

          Desenli kumaş sandalye 249 TL

        • 4

          Toshiba ultra HD Smart TV 18.999 TL

          JVC Android TV 11.999 TL

          Onvo Smart LED TV 12.499 TL

        • 5

          Homend tost makinesi 1.499 TL

          Arzum Çay makinesi 1.299 TL

          Philips airfryer 2.699 TL

        • 6

          SEG no frost buzdolabı 1.499 TL

          SEG 7 kilo çamaşır makines, 8.499 TL

          SEG Termosifon 4.399 TL

        • 7

          REVOLT RA5 180 CC Off-Road benzinli ATV 84.990 TL

        • 8

          26 jant ön sepetli bisiklet 4.499 TL

        • 9
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