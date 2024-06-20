21 Haziran 2024 BİM aktüel kataloğu yayınlandı!
BİM'in güncel kataloğu ve fiyat listesi, alışveriş takipçilerinin gündeminde. BİM'in bu haftaki Haziran ayına özel aktüel ürünleri, raflarda yerini alarak alıcılarını bekliyor. Haftanın fırsat ürünlerini alışveriş tutkunları için haberimizde derledik. İşte BİM'in aktüel kataloğundaki 21 Haziran indirimli ürünlerin fiyatları...
- 1
BİM aktüel ürünleri 21 Haziran Cuma günü için de yayınlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, kozmetik malzemelere bir çok aktüel ürün alıcılarını bekliyor. İşte BİM 21 Haziran 2024 kataloğu ve fiyat listesi...
- 2
BİM AKTÜEL KATALOĞU
İp Kulplu, Baskılı Pencereli Maxi Hurç 49,50 TL
Mega Kutulu Hurç 105 TL
Mega Hurç 69 TL
Akordion Maxi 32,50 TL
12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 32,50 TL
Mini Hurç 39,50 TL
- 3
Senna 55 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV 12.999 TL
Senna 50 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV DG 22000 10.999 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL
-
- 4
Philips Air Fryer HD9650/90 5.999 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü HI5920/20 4.499 TL
Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
- 5
Otomatik Çadır 2 kişilik 999 TL
Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL
Smart Drone 1.299 TL
Işıklı Paten 499 TL
Işıklı Mini Scooter 599 TL
Kaykay 299 TL
Katlanır Sehpa 349 TL
- 6
Buzluk Termos 1.399 TL
Musluklu Termos 299 TL
Büyük Buz Aküsü 59,50 TL
Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL
Termo Piknik Çantası 159 TL
Termo Piknik Çantası 139 TL
Bölmeli Tava 229 TL
Mangal Kömürü 99 TL
-