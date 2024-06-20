BİM aktüel ürünleri 21 Haziran Cuma günü için de yayınlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, kozmetik malzemelere bir çok aktüel ürün alıcılarını bekliyor. İşte BİM 21 Haziran 2024 kataloğu ve fiyat listesi...