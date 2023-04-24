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'Aile'de gerilim yükseliyor

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı, salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen 'Aile' dizisinde gerilim tırmanıyor. Hikâyenin giderek derinleştiği dizinin yarın akşamki bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

Giriş: 24.04.2023 - 17:51 | Güncelleme: ABONE OL
'Aile'de gerilim yükseliyor
'Aile'de gerilim yükseliyor
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SHOW TV’de yayınlanan Ay Yapım’ın imzalı ‘Aile’de gerilim tırmanıyor. Hikâyenin giderek derinleştiği dizinin yarın akşamki bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayınlanan sahne hikâyede tırmanan gerginliğin ipuçlarını veriyor.

'Aile'de bu hafta gerilim artıyor. Merakla beklenen bölümden yayınlanan ön izleme sahnesinde Aslan, Serhat’la karşı karşıya geliyor. Gergin geçen konuşmada Aslan’ın Serhat’a söylediği ‘Aileden daha önemli bir konu mu var?’ cümlesi dikkat çekiyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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