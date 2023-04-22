Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Televizyon Aile 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Aile dizisi fragmanı izle

Aile 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

Show TV’de yayınlanan Ay Yapım imzalı ‘Aile’de hikaye giderek derinleşirken, heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Serhat’ın Yağmur’a saldırmasının ardından Devin ve Aslan’ı zorlu günler bekliyor. İşte Aile 8. Bölüm 2. Fragmanı...

Giriş: 22.04.2023 - 20:36 | Güncelleme: ABONE OL
Aile 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Aile dizisi fragmanı izle
HABERTURK.COM

Aile’de bu hafta heyecanın dozu giderek artıyor. Aslan’ın “Ben onu yapanı bulacağım, gereken neyse onu yapacağım!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Devin ve Aslan’ın fikir ayrılığına düştüğü görülüyor. Hikayenin giderek derinleştiği dizide Eko ve Yağmur’un yüzleşmesi merakla beklenirken Hülya, Cihan’dan Serhat’ın yurt dışına kaçırılmasını istiyor. Serhat’ın yurt dışına kaçmasını engellemek isteyen Devin, Aslan’a tepki gösteriyor. Aslan’ın Cihan’a “Bu saatten sonra çatışacak mıyız?” sorusu ise gerilimi yükseltiyor.

İşte Aile’nin 8. Bölüm 2. Tanıtımı;

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bugün 23 Nisan! Çocukların yarısı haklarını bilmiyor!
Bugün 23 Nisan! Çocukların yarısı haklarını bilmiyor!
Çocuklar en temel haklarından mahrum
Çocuklar en temel haklarından mahrum
Fotoğraflarla Atatürk'ün çocuk sevgisi
Fotoğraflarla Atatürk'ün çocuk sevgisi
Ermenistan'ın döşediği mayınlar patladı: 3 yaralı
Ermenistan'ın döşediği mayınlar patladı: 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.