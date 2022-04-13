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Ahu Yağtu: Dava hala devam ediyor! Cem Yılmaz...

Ahu Yağtu: Dava hala devam ediyor

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Ahu Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz'ın açtığı nafaka davası ile ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, 'Dava hala devam ediyor' dedi.

13.04.2022 - 09:50 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Son olarak rol arkadaşı Celil Nalçakan ile aşk yaşadığı konuşulan oyuncu Ahu Yağtu, yine Hande Subaşı’nın eski eşi Can Tursan ile objektiflere yansıdı.

    BERABER GELİP, AYRI AYRI ÇIKTILAR

    Önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde yer alan eczanede yan yana gelen ikili, görüntülendiklerini fark edince ayrı ayrı çıkış yaptı.

  • Eczaneyi önce terk eden Can Tursan, hızlı adamlarla ters yöne giderek, uzaklaştı. Tursan'ın Yağtu'yu aramasının ardından ünlü isim de mekandan ayrıldı.

  • 6 ay önce de Tursan ile görülen ve "Arkadaşız." açıklamasını yapan Ahu Yağtu, bu kez muhabirlerin, "Beraber geldiniz ama yalnız çıktınız." sözlerinin üzerine, "Öyle mi..." demekle yetindi.

  • "DAVA HALA DEVAM EDİYOR"

    Yağtu, ayrıca gazetecilerin eski eşi Cem Yılmaz ile ilgili sorularına yanıt verdi. Ünlü komedyenle 'nafaka' davasının hala sürdüğünü ifade eden ünlü isim, ardından hızla otomobiline binerek, oradan uzaklaştı.

  • DOLAR DEĞİL, TL İLE ÖDEMEK İSTEDİ

    Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp, 40 bin TL olmasını talep etmişti. Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil, Türk lirası olarak ödemek istemişti. Mahkeme de ünlü komedyenin talebini kısmen kabul ederek, 70 bin TL nafaka ödemesine karar vermişti.

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