'Ahşap mezar odası' Antik Çağ'ın izlerini taşıyor

Müzede sergilenen ahşap mezar odasının Afyonkarahisar ve çevresinde var olan önemli kültürel kalıntıların bir yansıması olduğunu vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Arkeolojik malzeme olarak ahşap ürünlerin günümüze kadar gelmesi zordur. Organik oldukları için çok çabuk tahrip olurlar. Bu mezar odasında biraz şanslıyız, günümüze kadar gelebilmiş. Dünyadaki nadir ahşap eserlerden bir tanesi diyebiliriz. Ahşap mezar odasında boyayla yapılmış figürler bulunuyor. O döneme ilişkin çeşitli sahnelerin var olması, önemini daha da artırıyor."