HABERTURK.COM

Çek otomotiv üreticisi Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Oto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, Çekya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Liyakat Madalyasına layık görüldü.

Madalya almaya hak kazanan Ahmet Yüce'yi tebrik eden Büyükelçi Egemen Bağış, "2018 yılından bu yana Çek Cumhuriyeti'nin dış ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayan yabancı ülke vatandaşlarına verilen Diplomasi Liyakat Madalyası'nın bu yıl Türkiye’nin başarılı işadamlarından Sayın Attila Ahmet Yüce’ye verilmesi ikili ilişkilerimiz açısından son derece önemli bir gelişmedir. Böylesine büyük bir başarı için iş insanımız Sayın Atilla Ahmet Yüce'yi yürekten kutluyor ve tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek de, Ahmet Yüce'ye yaşamı boyunca Türkiye-Çekya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik ilgisi ve gayretleri nedeniyle verilen ödülün, pandemi nedeniyle Çekya Büyükelçiliği vasıtasıyla teslim edileceği bilgisini paylaştı.

Orhan Yüce tarafından kurulan Yüce Auto, 1989 yılından itibaren Skoda'nın Türkiye distribütörlüğünü yürütüyor. Şirket, markanın Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq ve Kodiaq modellerinin satış, servis ve yedek parça hizmetlerini, Türkiye çapında 44 yetkili satıcı ve 49 yetkili servis noktası ile sağlıyor.

1999 yılında Doğuş Otomotiv ile ortak olan Yüce Auto, kuruluşundan bugüne kadar 165 bin adedin üzerinde araç teslimatı gerçekleştirdi.