Ahmet Selim Kul yazdı: Yerinde saymıyor gelişiyor

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Buz gibi bir İstanbul akşamında Fenerbahçe çok değil 3 gün önce şampiyonluk yarışındaki düşman kardeşine konuk olmuş Konyaspor’u ağırladı.

İki takımı kıyaslama açısından veri olabilecek maçlar beklesek de Konyaspor’un iki maçta da gücü gerçek bir turnusol kağıdı olmasına yetmedi. Ama Galatasaray maçını izleyen futboldan anlayan Fenerbahçeliler, kendi maçlarının kolay geçeceğini öngörmüşlerdi.

Nitekim öyle de oldu. Fenerbahçe ter antrenmanı yaptı. Formda oyuncular morallerini arttırdılar. Yedekler erken girdi, aslar dinlendirildi. REKLAM

Burada İsmail Kartal’ın hakkını teslim etmek gerekiyor. Kurduğu düzen yerinde saymıyor. Gelişmeye, büyümeye devam ediyor. Hücum varyasyonlarına önlemler geldikçe o yenisini üretiyor. Bugün çıkardığı kadro onun da motivasyonunun yükseldiğini gösterdi bana. 3 günde oynanan 2 maçta 14 gol izledik. Bunun için de bir futbolsever olarak teşekkür etmem gerekiyor.

Ve bu bol gollü ve rahat bir galibiyete sahne olmuş gecede bile son paragrafta hakemden bahsetmem gerekiyor. Fenerbahçe’nin hakemin gözü önünde olan penaltısını hakem atladı, VAR verdi. Her hafta Fenerbahçe aleyhine hakem hatası oluyor. Bir şey sürekli tekrar ediyorsa buna hata diyemeyiz. Sayın Mehmet Büyükekşi bunları düzeltmek adına hiçbir şey yapmamaya devam ediyor. Ve lig adil akışında değil hakemlerin istediği düzenle ilerliyor. REKLAM

Bir de şu skorboard olayı yanlışıkla olmuş dahi olsa düzeltilmeli. Bu tarz olaylar başta kendi takımına zarar verir. Fenerbahçe’nin şu an en son ihtiyacı olan şey saha dışı yeni tartışma alanları olur.