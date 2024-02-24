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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul yazdı: Alamet biriktirmek - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Alamet biriktirmek

        Fenerbahçe, Trendol Süper Lig'in 27. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısındaki performansını kaleme aldı.

        Giriş: 24.02.2024 - 23:12 Güncelleme: 24.02.2024 - 23:24
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        "Alamet biriktirmek"
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        Bu köşede Çaykur Rizespor maçının yıldızı ilan edilen İsmail hoca Kasımpaşa’nın güçlü geçiş oyunundan çekinmiş olmalı…. Bu kanıya varmamın sebebi şu. Rize deplasmanında güçlü bir geri dönüş yaptıktan sonra, rakibin Avrupa’da farklı yenilip erken elenmesinden sonra, taraftarın takımla bütünleşme organizasyonları yaptığı maça iki tane 6 ve bir tane 8 numarayla başlamasını başka bir şeye bağlamadım. İsmail hocaya burada asıl eksi yazan ise takımın saha içinde yaşadığı organizasyonluk, rol dağılımı sorunlarını izleyip oyun akışına dokunmaması oldu bana göre.

        Gol atacağım diye bağıran Kasımpaşa’nın bu çığlıklarını dahi duymayan İsmail hoca ikinci yarıya da hem oyunu hem de oyuncu değiştirmeden başladı. Nitekim maç boyunca baya iyi bir performans çıkaran Kasımpaşa duran toptan golü bulunca doğal olarak maç o anda alev aldı.

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        MHY KÜLLERİNDEN DOĞDU

        Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş’a bir parantez açmak gerekiyor. Küllerinden doğduğu bir hikayenin içerisinde. Ama ona Fenerbahçe’nin en çok saha içinde ihtiyacı var. Bugün çok iyi oynadı. Frikik golü hem çalışmalarının hem de gayretinin ödülü oldu.

        KASIMPAŞA BU LİGİN RENGİ

        Kasımpaşa da yıllardır olduğu gibi bu ligin en güzel renklerinden biri olmayı sürdürüyor. Bugün oyunu çirkinleştirmeden çok iyi bir performans sergilediler yine. Aytaç gerçekten milli takım havuzunda olmayı hakeden bir performans sergiliyor.

        Maçta futbolun dışında iki tane çok tartışmalı pozisyon yaşandı. Bunlardan birisi Oosterwolde’ye yapılan müdahalede ayağının ceza sahası çizgisinde olması diğeri de son dakikalarda yaşanan el pozisyonu… Ben pozisyonlarla ilgili yorum bile yapmayacağım. Sadece iki konuya dikkat çekmek istiyorum;

        VAR HAKEMİNİN GEÇMİŞ MAÇLARINA BAKIN

        Maçın VAR hakemi Erkan Engin. Bu hakemi daha önce de bu köşede yazdım. Bu hakem ya futbolu bilmiyor ya da Türk futbolu için başka amaçlar güdüyor. Benim abarttığımı düşünenler açıp maçlarındaki VAR müdahalelerini ve müdahale etmeyişlerini incelesin.

        KLAVYELERE KOŞAN BASIN MENSUPLARI!

        Diğer konu ise daha üzücü… Oosterwolde’nin pozisyonunun yaşandığı maçta sanki tek bir yerden emir almış gibi aynı anda klavyelere koşan basın mensupları (!) iyi not alın. Onlar bir süre sonra karşınıza yine “objektif” olarak gelecekler utanmadan. İşini doğru düzgün yapmaya çalışanlar “fanatik” kalacak. Bir kesim sözde medya mensubu zaten bu sektöre hançerlerle saldırıyor ama bu tarz kritik anlarda maskesi düşenleri görmek üzücü.

        İYİ OYNAMADAN GELEN KRİTİK 3 PUAN

        Velhasılı kelam maça dönecek olursak Kasımpaşa da ligde neden bu konumda olduğunu ispatlayan bir performans sergiledi. Fenerbahçe ise çok kritik bir eşiği iyi oynamadan 3 puan alarak geçti. Son dakika galibiyetleri her zaman çok önemli olmuştur. Fenerbahçe şampiyonluk alametleri biriktirmeyi sürdürüyor.

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