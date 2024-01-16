Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        53
        Galatasaray
        GS
        51
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        29
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Kasımpaşa
        KSM
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        25
        MKE Ankaragücü
        MKE
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        21
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        21
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        19
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        16
        İstanbulspor
        İST
        7
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul, Geçiş Oyunu'nda açıkladı: İsmail Yüksek gidiyor mu? - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul, Geçiş Oyunu'nda açıkladı: İsmail Yüksek gidiyor mu?

        Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda açıkladı; İsmail Yüksek takımdan ayrılıyor mu? Çağlar Söyüncü transferinde son durum ne?

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 16.01.2024 - 00:06 Güncelleme: 16.01.2024 - 00:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsmail Yüksek takımdan ayrılıyor mu?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, usta gazeteci Cem Dizdar ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul spor gündemini değerlendirdi.

        Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin transfer gündemine değinirken son dönemde gündeme gelen İsmail Yüksek iddialarına da açıklık getirdi.

        Ahmet Selim Kul'un İsmail Yüksek hakkındaki açıklaması şöyle:

        İsmail Yüksek'e Fransız basınından bazı gazeteciler Lyon'un ilgi gösterdiğini yazdı. İsmail Yüksek'e Lyon'un talip olduğu doğru. Yaklaşık 13 milyon euro civarında bir bedel konuşuluyor. Fenerbahçe 15 milyon euro talep edecek. Sadece Lyon değil Marsilya ve Rennes de bu oyuncuyu takipte. Lyon'un hamlesinden sonra bu iki kulüpten hamle görebiliriz.

        ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TRANSFERİNDE SON DURUM NE?

        Atletico Madrid forması giyen Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi hakkında da önemli bilgiler aktaran Ahmet Selim Kul şunları paylaştı:

        "Selahattin Baki, İspanya'ya gitti çalışmalarını sürdürüyor. Anlaşıldı haberleri çıktı fakat henüz ne oyuncuyla ne Atletico Madrid ile o noktaya gelinmedi. Çağlar'ı Fenerbahçe dışında ciddi olarak çok fazla kulüp istiyor, Arap kulüpleri de var ama oraya gitmeyecek gibi. Fulham, Roma ve West Ham, Fenerbahçe dışında bu 3 kulüp de istiyor. Atletico Madrid kısmı çok önemli burada. Bu transfer hala kolay bir transfer değil. Fenerbahçe'nin Çağlar hamlesi bir stoperi yerli yapmak için çok önemli bu sayede orta sahada 3 yabancı oynatabilecek. Bu transfer de olacak gibi gözüküyor. Bence Çağlar gelirse İsmail'in satışında daha rahat hareket edebilir Fenerbahçe."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
        Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
        Irak ve Suriye'ye hava harekatı
        Irak ve Suriye'ye hava harekatı
        "Genç Mertens"
        "Genç Mertens"
        Yolda yürürken saldırıya uğradı!
        Yolda yürürken saldırıya uğradı!
        Cimbom son nefeste!
        Cimbom son nefeste!
        Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralamıştı! Cezası belli oldu
        Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralamıştı! Cezası belli oldu
        Galatasaray'dan dev seri!
        Galatasaray'dan dev seri!
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        Galatasaray'dan gol itirazı!
        Galatasaray'dan gol itirazı!
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        "Tek tek hesap soracağız"
        "Tek tek hesap soracağız"
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        İsmail Kartal tarihe geçti
        İsmail Kartal tarihe geçti
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        Habertürk Anasayfa